У рідному місті Гройсмана презентували мобільний додаток «Вільна мапа. Вінниця»

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Навігатор історичними пам’ятками та туристичними місцями запрацював у Вінниці.

Відтепер туристи можуть самостійно прогулятись унікальними екскурсійними маршрутами з необхідною навігацією та інформаційним супроводом. Для користувачів додатку запропонована оглядова екскурсія історичним центром міста і дві тематичні прогулянки, присвячені вінницькій Єрусалимці та історії міста доби Української революції 1917-1921 рр. Додаток безкоштовний і поки що доступний лише користувачам платформи Android.





Над мобільним додатком команда Центру історії Вінниці та вінницьких розробників з Appgress за підтримки Вінницької міської ради «Вільна мапа. Вінниця» працювали сім місяців. Додаток створили у рамках навчальної програми управлінського розвитку «Майстерня міських проривів», де й було затверджено туристичний проект «Два дні у Вінниці».

«Карта дозволяє просто дістатись будь-якого об'єкту, легко зорієнтуватись у місті, самостійно пройти найцікавішими екскурсійними маршрутами за допомогою навігації у додатку. Сьогодні ми в повній мірі презентуємо маленький «кишеньковий гід». Робоча назва проекту була «Два дні у Вінниці», але потім з’явилася інша назва – «Вільна мапа», - каже директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен. Читайте також У Вінниці відбудеться традиційне «Свято мильних бульбашок» Сьогодні, 07:01 «Цей мобільний додаток стане справжнім помічником для тих, хто хоче познайомитися із містом. Кожен користувач додатку зможе побачити величезний спектр туристичних місць у Вінниці. Додаток «Вільна мапа» має три основні розділи: «Маршрути», «Пам’ятки» і «Мапа» » - розповіла кураторка проекту Олеся Коваль.