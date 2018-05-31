У рідному місті Гройсмана презентували мобільний додаток «Вільна мапа. Вінниця»
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Розсилка
Навігатор історичними пам’ятками та туристичними місцями запрацював у Вінниці.
Відтепер туристи можуть самостійно прогулятись унікальними екскурсійними маршрутами з необхідною навігацією та інформаційним супроводом. Для користувачів додатку запропонована оглядова екскурсія історичним центром міста і дві тематичні прогулянки, присвячені вінницькій Єрусалимці та історії міста доби Української революції 1917-1921 рр. Додаток безкоштовний і поки що доступний лише користувачам платформи Android.
Над мобільним додатком команда Центру історії Вінниці та вінницьких розробників з Appgress за підтримки Вінницької міської ради «Вільна мапа. Вінниця» працювали сім місяців. Додаток створили у рамках навчальної програми управлінського розвитку «Майстерня міських проривів», де й було затверджено туристичний проект «Два дні у Вінниці».
«Карта дозволяє просто дістатись будь-якого об'єкту, легко зорієнтуватись у місті, самостійно пройти найцікавішими екскурсійними маршрутами за допомогою навігації у додатку. Сьогодні ми в повній мірі презентуємо маленький «кишеньковий гід». Робоча назва проекту була «Два дні у Вінниці», але потім з’явилася інша назва – «Вільна мапа», - каже директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен.
«Цей мобільний додаток стане справжнім помічником для тих, хто хоче познайомитися із містом. Кожен користувач додатку зможе побачити величезний спектр туристичних місць у Вінниці. Додаток «Вільна мапа» має три основні розділи: «Маршрути», «Пам’ятки» і «Мапа» » - розповіла кураторка проекту Олеся Коваль.
Розробники додатку розповіли, що програма містить ряд корисних опцій. На маршрутах зафіксовано стартову та кінцеву точки екскурсії, орієнтовний час прогулянки, рейтинг об’єктів тощо. Усі пам’ятки додатку «Вільна мапа» сортуються за мітками, як наприклад «Пам’ятник», «Будівля» чи «Селфі-зона». Усі об'єкти, доступні просторово або спеціально обладнані для маломобільних верст населення, відзначені маркером «Доступність».
На мапу також нанесені парки і сквери, культові споруди, музеї і галереї. Для зручності у «Вільну мапу» помістили посилання на додатки з розкладом руху громадського транспорту та списком перейменованих вулиць, аби усім користувачам додатку було зручніше пересуватись містом.
Наразі п’ять пам’ятників у центрі міста можуть «розповісти» про себе за допомогою сканування QR-коду. Додаток постійно оновлюватиметься, поповнюватиметься перелік цікавих об’єктів.
Розробники запевняють, що найближчим часом користувачів IOS також зможуть користуватися додатком.