У Вінниці чоловік замовив через інтернет вбивство колишньої дружини



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45-річний вінничанин в мережі Інтернет знайшов чоловіка, який погодився вбити його дружину за грошову винагороду

Правоохоронці затримали кілера, який застрелив жінку у Вінниці

У Вінниці 45-річний чоловік замовив вбивство своєї колишньої дружини через неприязні стосунки. Пошук виконавця вбивствва він проводив за допомогою мережі інтернет.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Як повідомляється, Віталіну Плахотнюк з вогнепальними пораненнями, виявили 21 серпня близько 9.30 на вулиці Привокзальній. Замовнику злочину, яким виявився її колишній чоловік, слідчі оголосили про підозру. Він знаходиться під вартою.

Правоохоронці опитали рідних, знайомих, колег та сусідів загиблої та запідозрили у причетності до злочину її колишнього чоловіка, 45-річного жителя Вінниці. Завдяки оперативним та розшуковим заходам його затримали, підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України («Умисне вбивство, вчинене на замовлення»).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Через деякий час, 29 серпня, затримали підозрюваного у виконанні вбивства на замовлення - 22-річного жителя Полтавської області. Йому оголосили про підозру.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.