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    У Вінниці хочуть намалювати ще кілька муралів (відео)

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    У Вінниці хочуть намалювати ще кілька муралів (відео)

    Зараз до відкриття готується мурал висотою понад п’ять метрів

    Сьогодні у Вінниці вже є кілька муралів – великих малюнків, які зроблені на фасадах будинків. Попри те що в обласному центрі таких муралів вже два, планується зробити ще чотири, пише Область.онлайн.

    «Мурали – це своєрідна неофіційна візитівка Вінниці, – розповідають в мерії. – Художників ми забезпечуємо всіма необхідними матеріалами – це і фарбами, і пензликами, і технікою для роботи на висоті. Наприклад, той мурал, який зараз готується, має висоту понад п’ять метрів».

    Зазначимо, що новий мурал розташований на вулиці Соборній. Її автором є відомий місцевий художник Олександр Никитюк. Хлопець самотужки виводить зображення на висоті майже п’ять метрів.

    Нагадаємо, як повідомлялося на сайті міської ради, у Вінниці створять ще чотири мурали. Адреси, де вони будуть розташовані, поки не розголошуються.

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