У Вінниці медики «швидкої» не змогли самотужки винести з квартири літню жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка пересувається тільки на візку, і бригада швидкої допомоги не змогла її транспортувати з візком

У Вінниці до хворої літньої жінки, яка проживає в одному з багатоквартирних будинків по вулиці Пирогова, викликали швидку допомогу.

Прибувши на виклик, медики визначили, що 80-річна пацієнтка потребує госпіталізації.

Однак внести жінку з квартири вони не змогли. Довелось їм телефонувати на номер «101» і кликати на підмогу рятувальників – розповідає прес-служба обласного управління ДСНС.

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС зуміли здійснити те, що не вдалося медикам. Вони знесли хвору разом із візком і допомогли розмістити її в кареті швидкої допомоги. Складнощі виникли через те, що жінка має надмірну вагу: вона важить понад півтора центнери.

Джерело: vn.oblast.online