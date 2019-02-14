  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці медики «швидкої» не змогли самотужки винести з квартири літню жінку

    • Розсилка
    У Вінниці медики «швидкої» не змогли самотужки винести з квартири літню жінку

    Жінка пересувається тільки на візку, і бригада швидкої допомоги не змогла її транспортувати з візком

    У Вінниці до хворої літньої жінки, яка проживає в одному з багатоквартирних будинків по вулиці Пирогова, викликали швидку допомогу.

    Прибувши на виклик, медики визначили, що 80-річна пацієнтка потребує госпіталізації.

    Однак внести жінку з квартири вони не змогли. Довелось їм телефонувати на номер «101» і кликати на підмогу рятувальників – розповідає прес-служба обласного управління ДСНС.

    Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС зуміли здійснити те, що не вдалося медикам. Вони знесли хвору разом із візком і допомогли розмістити її в кареті швидкої допомоги. Складнощі виникли через те, що жінка має надмірну вагу: вона важить понад півтора центнери.

    Джерело: vn.oblast.online

    Читайте також
    здоров'я ДСНС Вінниця жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ