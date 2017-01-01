У Вінниці Міський лікувально-діагностичний центр працюватиме й у неділю

Такі зміни впроваджуються з 3 грудня 2017 року

Вінницький Міський лікувально-діагностичний центр нарощує потужність як по збільшенню відвідувань, так і по кількості наданих послуг. Реагуючи на виклики, було розширено і подовжено графік роботи цього медичного закладу. Так, порівняно з минулим роком, кількість відвідувачів зросла на 37%, а кількість послуг – на 50%. У суботу Центр



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Міський лікувально-діагностичний центр у Вінниці

Такі зміни впроваджуються з 3 грудня 2017 року

Вінницький Міський лікувально-діагностичний центр нарощує потужність як по збільшенню відвідувань, так і по кількості наданих послуг. Реагуючи на виклики, було розширено і подовжено графік роботи цього медичного закладу.

Так, порівняно з минулим роком, кількість відвідувачів зросла на 37%, а кількість послуг – на 50%. У суботу Центр працює з 9:00 до 18:00. А з грудня він працюватиме й у неділю – з 9:00 до 15:00. Про це розповів під час засідання виконкому директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш, звітуючи по програмі «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» у 2017 році.

Майже 30% послуг у Міському лікувально-діагностичному центрі надається вінничанам з 50% або 100 % знижкою. 50% знижки мають субсидіанти, 100% - учасники бойових дій та деякі інші категорії. Сума відшкодування в цьому році складає 2,5 мільйони гривень.

З червня поточного року відновилася послуга спіральної комп’ютерної томографії завдяки співпраці зі страховою компанією «Місто», яка придбала новий комп’ютерний томограф. Також в центрі створено колцентр з багатоканальним телефонним зв’язком, що дозволяє не втрачати звернення вінничан, які бажають обстежитись чи пройти лікування в діагностичному центрі.

«Центр має амбітні плани. В наступному році – це створення кабінету магнітно-резонансної томографії, створення і оснащення педіатричного відділення, продовжується робота щодо збільшення кількості та якості наданих послуг та сервісів», – каже директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш.