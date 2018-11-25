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    У Вінниці на підприємстві токар загинув біля верстата

    • Розсилка
    У Вінниці на підприємстві токар загинув біля верстата

    Порушення правил техбезпеки на підприємстві

    22 листопада внаслідок нещасного випадку у Вінниці на ПП «ВО Елна-Сервіс» загинув 55-річний токар.

    Про це йдеться в повідомленні управління Держпраці у Вінницькій області.

    Токар під час виконання токарних робіт почав поправляти деталь, не вимкнувши верстат, внаслідок чого був смертельно травмований.

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    «Наказом начальника Управління Держпраці у Вінницькій області створено комісію зі спеціального розслідування для з’ясування обставин і причин настання нещасного випадку зі смертельним наслідком», - зазначено в повідомленні.

    ПП виробниче об’єднання «Елна-сервіс» є виробником електронагрівних пристроїв. Це електроплити, електрокип’ятильники, електрокаміни та елементи.

    Джерело: vinnitsa.info

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