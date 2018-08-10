У Вінниці на «зебрах» почали встановлювати острівці безпеки. Фото



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Острівця будуть захищати життя та здоров’я людей

Перший такий острівець з’явився на переході поблизу Лісопарку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Як пише «Вежа», на Хмельницькому шосе біля Лісопарку пішохідний перехід додатково облаштували острівцем безпеки, щоб захистити життя та здоров’я людей. На ділянці поблизу Лісопарку неодноразово траплялись аварії, часом – зі смертельними наслідками.

Для того, щоб зменшити кількість ДТП та зробити перехід безпечнішим, біля переходу встановили «помаранчевих чоловічків» та облаштували нову підсвітку, що вмикається за допомогою сенсорної кнопки.

У дописі зазначено, що подібні острівці безпеки планують встановлювати й на інших ділянках міста. Усі острівці будуть єдиного стандарту, а самі конструкції виготовляє вінницьке соціальне підприємство, на якому працюють ветерани АТО.

Раніше повідомлялось про наміри встановити такі острівці безпеки ще по вулиці Київській та Пирогова в районі кінцевих зупинок громадського транспорту.