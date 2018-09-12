У Вінниці оголошено День жалоби за відомим волонтером



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Валентин Белінський був відомим волонтером: з 2014 по 2017 рік він здійснив більше сотні поїздок на передову

У середу, 12 вересня, Вінниця попрощається із контрактником 59-ї окремої механізованої бригади Валентином Белінським, який помер у зоні ООС від гострої серцевої недостатності. До служби за контрактом Валентин був відомим волонтером: з 2014 по 2017 рік він здійснив більше сотні поїздок на передову.

Прощання із військовим та волонтером відбудеться об 11:30 на Майдані Небесної сотні, а о 13:00 його поховають на Алеї Героїв Центрального кладовища.

У зв’язку із смертю Валентина Белінського 12 вересня оголошено Днем жалоби. По всій Вінниці на будівлях держустанов будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою. На час проведення прощальної церемонії та поховання у місті обмежать проведення концертно-розважальних заходів та спортивних змагань.