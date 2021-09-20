Яку воду п’ють вінницькі діти: у місті пройшли перевірки в школах та дитсадках

В школах було відібрано 51 пробу питної води, з яких 10 не відповідали санітарним вимогам по мікробіологічним показникам

Перший водогін у місті був прокладений ще у 1910 році

У Вінниці Держпродспоживслужба дослідила якість питної води в школах, дитячих садочках та криницях містах. Так, понад третина проб у вказаних закладах освіти спершу не відповідала нормам. Про це повідомляється на сайті ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Також стали відомі адреси криниць з невідповідною якістю води у місті.

«У поточному році в дитячих садочках було відібрано 59 проб питної води, з яких 29 не відповідали нормативним значенням за мікробіологічними показниками (загальними коліформами та/або загальному мікробному числу). За санітарно-хімічними показниками не відповідала 1 проба (за вмістом заліза).

У школах було відібрано 51 пробу питної води, з яких 10 не відповідали санітарним вимогам за мікробіологічними показниками – загальними коліформами та/або загальному мікробному числу. В одній пробі встановлена невідповідність за санітарно-хімічними показникам – вмісту заліза», – зазначається у повідомленні.

Як наслідок, у зв’язку з незадовільною якістю питної води, на адресу директора департаменту освіти та керівника приватного навчального закладу було направлено 5 листів, в яких вказано про необхідність забезпечення проведення інтенсивного промивання внутрішніх водопровідних мереж закладів та організацію повторних лабораторних досліджень. Про незадовільну якість питної води було також проінформовано начальника КП «Вінницяоблводоканал» та міського голову.

Після вжиття відповідних заходів якість питної води в усіх закладах освіти м. Вінниці почала відповідати санітарним вимогам, про що свідчать повторні результати лабораторних досліджень.

Підкреслюється, що негативно на якість питної води впливає незадовільний технічний стан водопровідних мереж.

Разом з тим, на території міста Вінниці виникнення інфекційних захворювань серед мешканців, пов’язаних із вживанням питної води, зареєстровано не було.

Також, за результатами лабораторних досліджень встановлена невідповідність якості води в криницях громадського користування за наступними адресами:

вул. Блока, 22 – виявлені загальні коліформи – 35 КУО/100куб. см, при нормі не більше 1КУО/100 куб. см, виявлена кишкова паличка E.Coli – 8 КУО/100куб. см, наявність якої не допускається. Якість води за фізико-хімічними показниками відповідає санітарним вимогам;

вул. Брацлавська, 73 – виявлені загальні коліформи – більше 180 КУО/куб. см, виявлена кишкова паличка – 5 КУО/куб. см, також не відповідає якість води за фізико-хімічними показниками – вміст хлоридів становить 369,4 мг/куб. дм, при нормі не більше 350 мг/куб. дм;

вул. Литвиненка, 42 – виявлені загальні коліформи – 92 КУО/100 куб. см, якість води за фізико-хімічним показникам відповідає санітарним вимогам;

каптаж джерела по вул. Джерельній – виявлені загальні коліформи – 5 КУО/100 куб. см, якість води за фізико-хімічним показникам відповідає санітарним вимогам

вул. Келецька, 132 – виявлені загальні коліформи – більше 180 КУО/100 куб. см, виявлена кишкова паличка – 8 КУО/100 куб. см, якість води за фізико-хімічними показниками відповідає санітарним вимогам;

вул. Стельмаха, 47 – виявлені загальні коліформи – 35 КУО/100 куб. см. якість води за фізико-хімічними показникам відповідає санітарним вимогам;

вул. Стельмаха, 43 – виявлені загальні коліформи – 92 КУО/100 куб. см, виявлена кишкова паличка – 24 КУО/100 куб. см, якість води за фізико-хімічними показниками відповідає санітарним вимогам;

вул. Ващука, 14 – виявлені загальні коліформи – більше 180 КУО/100 куб. см, якість води за фізико-хімічними показниками відповідає санітарним вимогам.

Перший водогін у місті був прокладений ще у 1910 році. Зараз протяжність водопровідних мереж становить близько 600 кілометрів.

Нагадаємо, у Запоріжжі за результатами лабораторного контролю у всіх досліджених пробах питної води виявлені відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними показниками: запах, смак та присмак.