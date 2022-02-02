У Вінниці починає роботу «Офіс туризму». Чим займатиметься організація

Офіс стане частиною туристичного хабу, де туристи отримуватимуть необхідну їм інформацію

У Вінниці стартує робота муніципального «Офісу туризму», який розміщується у Туристичному хабі реконструйованої будівлі на Соборній, 89. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Планування мандрівок стане простішим і зручнішим. Це саме те місце, де підкажуть, які цікаві події відбуваються у місті та регіоні, що варто відвідати, де зупинитися», – зазначив мер Вінниці.

Сергій Моргунов повідомив, які завдання буде виконувати «Офіс»:

формування пакетних пропозицій з відвіданням не тільки Вінниці, а й області;

розвиток туристичних локацій та маршрутів;

розробка і масштабування бізнесу, націленого на внутрішній та в’їзний туризм;

посилення маркетингу туристичних продуктів та подій.

«Повноцінно Офіс туризму Вінниці запрацює з початком сезону, але вже зараз готовий спілкуватися засобами електронного зв’язку та у форматі ділових зустрічей.

А згодом тут можна буде придбати місцеві сувеніри та оформити картку туриста, завдяки якій відвідувачі отримають доступ до десятків цікавих місцин Вінниці, користуючись різними перевагами й знижками, зокрема і щодо проїзду у муніципальному громадському транспорті», – зазначено в дописі мера.

Також команда «Офісу» займеться підготовкою нових виставкових проєктів спільно з місцевими колекціонерами.

На посаду директора комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці» призначено Маєвську Тетяну Олександрівну. Раніше вона працювала начальником відділу культурно-мистецьких проектів та організаційно-масової роботи департаменту культури.

Нагадаємо, цього року на Соборній, 89 відкриють туристичний хаб, де туристи отримуватимуть необхідну їм інформацію.

Нагадаємо, Вінниця стала першим містом в Україні, влада якого затвердила декларацію про Зелений курс. Також в місті затвердили дорожню карту, за якою місто розвиватиметься у так званому «зеленому напрямку». Основою для Зеленого курсу Вінниці став аналогічний європейський документ, затверджений у 2019 році.