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    У Вінниці починає роботу «Офіс туризму». Чим займатиметься організація

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    Відтепер містяни та жителі області отримуватимуть якісні туристично-інформаційні послуги - У Вінниці починає роботу «Офіс туризму». Чим займатиметься організація
    Відтепер містяни та жителі області отримуватимуть якісні туристично-інформаційні послуги
    фото: facebook/VinnytsiaTourismOffice

    Офіс стане частиною туристичного хабу, де туристи отримуватимуть необхідну їм інформацію

    У Вінниці стартує робота муніципального «Офісу туризму», який розміщується у Туристичному хабі реконструйованої будівлі на Соборній, 89. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

    «Планування мандрівок стане простішим і зручнішим. Це саме те місце, де підкажуть, які цікаві події відбуваються у місті та регіоні, що варто відвідати, де зупинитися», – зазначив мер Вінниці.

    Сергій Моргунов повідомив, які завдання буде виконувати «Офіс»:

    • формування пакетних пропозицій з відвіданням не тільки Вінниці, а й області;
    • розвиток туристичних локацій та маршрутів;
    • розробка і масштабування бізнесу, націленого на внутрішній та в’їзний туризм;
    • посилення маркетингу туристичних продуктів та подій.

    «Повноцінно Офіс туризму Вінниці запрацює з початком сезону, але вже зараз готовий спілкуватися засобами електронного зв’язку та у форматі ділових зустрічей.

    А згодом тут можна буде придбати місцеві сувеніри та оформити картку туриста, завдяки якій відвідувачі отримають доступ до десятків цікавих місцин Вінниці, користуючись різними перевагами й знижками, зокрема і щодо проїзду у муніципальному громадському транспорті», – зазначено в дописі мера.

    Також команда «Офісу» займеться підготовкою нових виставкових проєктів спільно з місцевими колекціонерами.

    На посаду директора комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці» призначено Маєвську Тетяну Олександрівну. Раніше вона працювала начальником відділу культурно-мистецьких проектів та організаційно-масової роботи департаменту культури.

    Нагадаємо, цього року на Соборній, 89 відкриють туристичний хаб, де туристи отримуватимуть необхідну їм інформацію.

    Нагадаємо, Вінниця стала першим містом в Україні, влада якого затвердила декларацію про Зелений курс. Також в місті затвердили дорожню карту, за якою місто розвиватиметься у так званому «зеленому напрямку». Основою для Зеленого курсу Вінниці став аналогічний європейський документ, затверджений у 2019 році.

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    Теги: Вінниця туризм мер Сергій Моргунов місто влада
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    У Вінниці починає роботу «Офіс туризму». Чим займатиметься організація