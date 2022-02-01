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    У Вінниці відбудеться поминальне богослужіння за бійців, які загинули в січні

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    Богослужіння проведуть представники ПЦУ - У Вінниці відбудеться поминальне богослужіння за бійців, які загинули в січні
    Богослужіння проведуть представники ПЦУ
    фото: facebook/pcu.vinnica

    Традиційно поминальне богослужіння за полеглим на Сході бійцями проводять у перший четвер кожного нового місяця

    У четвер, 3 лютого, у Вінниці в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Православної церкви України проведуть поминальне богослужіння за загиблими на Донбасі бійцями. Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

    Захід розпочнеться 18:00.

    Традиційно поминальне богослужіння за полеглим на Сході бійцями проводять у перший четвер кожного нового місяця. У молитвах згадують героїв, які загинули у зоні проведення Операції об'єднаних сил минулого місяця.

    Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили рибалку. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

    Ще 30 січня російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна.

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    Теги: Донбас війна Вінниця Українська православна церква військові
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    У Вінниці відбудеться поминальне богослужіння за бійців, які загинули в січні