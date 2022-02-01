У Вінниці відбудеться поминальне богослужіння за бійців, які загинули в січні

Традиційно поминальне богослужіння за полеглим на Сході бійцями проводять у перший четвер кожного нового місяця

У четвер, 3 лютого, у Вінниці в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Православної церкви України проведуть поминальне богослужіння за загиблими на Донбасі бійцями. Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Захід розпочнеться 18:00.

Традиційно поминальне богослужіння за полеглим на Сході бійцями проводять у перший четвер кожного нового місяця. У молитвах згадують героїв, які загинули у зоні проведення Операції об'єднаних сил минулого місяця.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили рибалку. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Ще 30 січня російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна.