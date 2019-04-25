У Вінниці розпочався фестиваль «Великоднє диво» (фоторепортаж)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У місті вже панує великодня атмосфера

Сьогодні, 25 квітня, у Вінниці на майдані Незалежності відбулося відкриття фестивалю «Великоднє диво». На площі розмістили 14 гіпсополімерних яєць, висота кожного – 1,35м. Одне із них традиційно розмальовують вінничани.

Головна локація – майдан Незалежності, де влаштовані тематичні виставки, проводяться майстер-класи з писанкарства та народного мистецтва для вінничан будь-якого віку. Зокрема, секретами писанкарства ділилась народна майстриня Тетяна Пірус.

Велетенські писанки експонуватимуться тиждень – тож, побачити вінничани та гості міста зможуть їх до третього травня.