  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці створили додаток, який дозволяє отримувати відгуки клієнтів за емоціями та голосом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Додаток зчитує емоції через спеціальні маркери і оцінює по шкалі задоволеності - У Вінниці створили додаток, який дозволяє отримувати відгуки клієнтів за емоціями та голосом
    Додаток зчитує емоції через спеціальні маркери і оцінює по шкалі задоволеності
    Фото

    Застосунок можна використовувати у сфері послуг та харчування

    Вінничани створили додаток REmo app, який за лічені секунди за допомогою камери та мікрофона додаток зчитує вираз обличчя і тембр голосу. Так додаток визначає рівень задоволеності клієнта.

    Свій винахід Ярослава Марущак та Ярослав Яхимович демонстрували на хакатоні Developer Week Global у США.

    «Ідея з’явилась 2 роки тому. Але для оцінки закладів харчування (ресторани, бари, кафе) ми були обрані переможцями від школи стартапів при Вінницькому національному технічному університеті для конкурсу «Sikorsky Challenge». І поїхали на фінал у КПІ їм.Сікорського. А весною, коли був карантин, з’явився вільний час і ми вирішили спробувати взяти участь у хакатоні за кордоном. Темою було покращення рівня обслуговування у місті. Ми вирішили повністю переробити додаток – змінили дизайн, логіку, і ідею. Вирішили прив’язати цю ідею до оцінки надання адміністративних послуг, тобто прозорих офісів», – розповіла Вінниця.info Ярослава Марущак.

    За словами розробниці, додаток REmo аpp працює дуже просто. Є два варіанти:

    1 – коли наводять камеру на QR-код і залишають відгук через емоції, які люди передають на камеру.

    2 – є список установ і послуг, які можна обрати і так само оцінювати через камеру.

    Додаток зчитує емоції через спеціальні маркери і оцінює по шкалі задоволеності. Також оцінює тембр голосу.

    «Зараз додаток REmo аpp проходить стадію внутрішнього тестування і для того, щоб ним почали користуватись – потрібно співпрацювати з якоюсь організацією для отримання даних, і оплатити ліцензію на використання технологій», – додає Ярослава Марущак.

    Нагадаємо, що у «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування.

    Теги: Вінниця вінничани харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies