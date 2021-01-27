У Вінниці створили додаток, який дозволяє отримувати відгуки клієнтів за емоціями та голосом

Додаток зчитує емоції через спеціальні маркери і оцінює по шкалі задоволеності

Застосунок можна використовувати у сфері послуг та харчування

Вінничани створили додаток REmo app, який за лічені секунди за допомогою камери та мікрофона додаток зчитує вираз обличчя і тембр голосу. Так додаток визначає рівень задоволеності клієнта.

Свій винахід Ярослава Марущак та Ярослав Яхимович демонстрували на хакатоні Developer Week Global у США.

«Ідея з’явилась 2 роки тому. Але для оцінки закладів харчування (ресторани, бари, кафе) ми були обрані переможцями від школи стартапів при Вінницькому національному технічному університеті для конкурсу «Sikorsky Challenge». І поїхали на фінал у КПІ їм.Сікорського. А весною, коли був карантин, з’явився вільний час і ми вирішили спробувати взяти участь у хакатоні за кордоном. Темою було покращення рівня обслуговування у місті. Ми вирішили повністю переробити додаток – змінили дизайн, логіку, і ідею. Вирішили прив’язати цю ідею до оцінки надання адміністративних послуг, тобто прозорих офісів», – розповіла Вінниця.info Ярослава Марущак.

За словами розробниці, додаток REmo аpp працює дуже просто. Є два варіанти:

1 – коли наводять камеру на QR-код і залишають відгук через емоції, які люди передають на камеру.

2 – є список установ і послуг, які можна обрати і так само оцінювати через камеру.

Додаток зчитує емоції через спеціальні маркери і оцінює по шкалі задоволеності. Також оцінює тембр голосу.

«Зараз додаток REmo аpp проходить стадію внутрішнього тестування і для того, щоб ним почали користуватись – потрібно співпрацювати з якоюсь організацією для отримання даних, і оплатити ліцензію на використання технологій», – додає Ярослава Марущак.

Нагадаємо, що у «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування.