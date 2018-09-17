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    У Вінниці створили заклад для дітей з особливими потребами

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    У Вінниці створили заклад для дітей з особливими потребами

    Вихованцями закладу «Сонечко» стали діти з синдромом Дауна

    У місті Вінниця відкрили новий альтернативний навчально-розвитковий заклад «Сонечко».

    Центр розвитку було засновано для дітей з особливими розумовими потребами. В основному, вихованцями цього навчального закладу є діти, які хворіють на синдром Дауна.

    Щодня вихованцями дитячого центру для розвитку та навчання «Сонечко» стають приблизно тридцять дітей з різних населених пунктів Вінницької області та інших областей України, які хворіють на різноманітні захворювання, що негативно впливають на розумову діяльність дитини.

    У Вінницькому центрі для розвитку дітей з особливими освітніми потребами наразі створено всі необхідні умови для нормальної адаптації та розвитку дітей. Окрім цього задля ефективнішого навчання заклад «Сонечко» працює шість днів на тиждень: з понеділок по суботу.

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