У Вінниці судять забудовника, який «кинув» місто на понад 2 мільйони

Наразі керівнику кооперативу обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання

За ухилення від сплати до бюджету понад 2,2 мільйонів гривень та підробку документів у Вінниці судитимуть керівника житлово-будівельного кооперативу. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень (ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ), вже повідомлено про завершення досудового



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Наразі керівнику кооперативу обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання

За ухилення від сплати до бюджету понад 2,2 мільйонів гривень та підробку документів у Вінниці судитимуть керівника житлово-будівельного кооперативу. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень (ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ), вже повідомлено про завершення досудового розслідування, пише місцеве видання «Вежа».

Слідчим вдалося з’ясувати, що зазначена особа збудувала два 36-квартирні житлові будинки загальною кошторисною вартістю 67 мільйонів гривень. Натомість пайової участі в повному обсязі сплачено не було, відтак «заборгував» державі підозрюваний 2 мільйони 200 тисяч гривень.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Пайова участь полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів.

Натомість, голова правління ЖБК склав декларації про готовність до експлуатації двох об’єктів будівництва із внесеними до них недостовірними відомостями про нібито в повному обсязі сплачені кошти пайової участі.

Згодом ці декларації керівник кооперативу зареєстрував їх у секторі ДАБК (Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю) сільської ради.

Як зазначає прес-служба прокуратури, таким чином голова правління спричинив тяжкі наслідки державним інтересам шляхом ухилення від сплати коштів пайової участі в повному обсязі на загальну суму понад 2,2 мільйони гривень.

Відтак Господарським судом Вінницької області у поточному році задоволено позов прокуратури про стягнення із забудовника коштів пайової участі. Рішення набуло законної сили та перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби області.

Наразі керівнику кооперативу обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання, а також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора чи до суду; не відлучатися із населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора, або суду; утримуватися від спілкування з свідками, експертами у даному кримінальному провадженні; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; здати на зберігання до управління ДМС області паспорт для виїзду закордон.