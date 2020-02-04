У Вінниці триває ремонт ліфтів у трьох під’їздах багатоповерхівок



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У місті активно продовжують оновлювати ліфти

З початку цього року уже розпочали ремонт ліфтів у будинку по вул. Д. Нечая у першому та третьому під’їздах, також по вул. О. Антонова, 40а у п’ятому під’їзді.

Минулого року у місті капітально відремонтували 42 підйомників у багатоповерхівках. Під час проведення робіт у ліфтах встановлюють спеціальні пристрої, через які мешканці висоток у випадку зупинки підйомника, зможуть зв’язатися з черговим диспетчером навіть за відсутності електроенергії в будинку. Крім цього даний пристрій здешевлює вартість обслуговування ліфта як для підприємства, так і для мешканців.

«Капітальний ремонт ліфтів у місті проводиться на умовах співфінансування з мешканцями. Оновлюються механізми, які відпрацювали повний термін експлуатації (25 років) і потребують капітального, а не поточного, ремонту. Міський голова Сергій Моргунов ставить завдання в цьому році оновити якомога більше ліфтів. План на поточний рік складає 20 ліфтів. Тому ми ще у січні розпочали ці роботи, щоб зробити все по максимуму», – каже заступник директора департаменту житлового господарства Сергій Гречанюк.

Більше 500 будинків у Вінниці мають ліфти. Загальна кількість підйомників перевищує півтори тисячі. Дві третини ліфтового господарства міста обслуговує комунальне підприємство «Вінницяміськліфт», решту – утримують три приватні підприємства. Щоб підйомники працювали якісно, «Вінницяміськліфт» регулярно проводить капітально-відновлювальні ремонти цих об’єктів.