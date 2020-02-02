У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі святого і подарував їх своєму товаришеві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці святих мощів з храму Фото: Нацполіція

За скоєння крадіжки зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення

У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у викраденні святих мощей з храму.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Ним виявився 37-річний чоловік, раніше судимий за вбивство.

Зловмисник опівдні зайшов до Хрестовоздвиженського храму і виніс мощі святого Миколая.

«Поліцейські за допомогою відео з камер спостереження встановили особу та затримали підозрюваного в обласному центрі. Він звільнився з місць позбавлення волі в травні 2019 року, де 14 років відбував покарання за вбивство в Миколаївській області», - йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоси, оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував.

Наразі чоловіка затримано в процесуальному порядку.

За скоєння крадіжки відповідно до ст.185 КК України зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.