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    У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі святого і подарував їх своєму товаришеві

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    У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці святих мощів з храму - У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі святого і подарував їх своєму товаришеві
    У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці святих мощів з храму
    Фото: Нацполіція

    За скоєння крадіжки зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення

    У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у викраденні святих мощей з храму.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Ним виявився 37-річний чоловік, раніше судимий за вбивство.

    Зловмисник опівдні зайшов до Хрестовоздвиженського храму і виніс мощі святого Миколая.

    «Поліцейські за допомогою відео з камер спостереження встановили особу та затримали підозрюваного в обласному центрі. Він звільнився з місць позбавлення волі в травні 2019 року, де 14 років відбував покарання за вбивство в Миколаївській області», - йдеться в повідомленні.

    За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоси, оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував.

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    У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі святого і подарував їх своєму товаришеві
    У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі святого і подарував їх своєму товаришеві
    Фото: Нацполіція

    Наразі чоловіка затримано в процесуальному порядку.

    За скоєння крадіжки відповідно до ст.185 КК України зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.

    кримінал Вінниця
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