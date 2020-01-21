У Вінниці презентували виставку «Українське військо: 1917–1921»



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До Дня Соборності України присвячується

В межах відзначення Дня Соборності України сьогодні, 21 січня 2020 року у холі Вінницької обласної державної адміністрації (вулиця Соборна, 70) відкрилась виставка Українського інституту національної пам′яті «Українське військо: 1917-1921».

«Виставка розповідає про те як формувалось Українське військо, про його організацію, легендарних командирів, роди військ, однострої та відзнаки, зброю, найвизначніші військові формації та бойові операції 1917-1921 років, вшанування пам’яті і відновлення мілітарних традицій нині», - каже, начальник Центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті, Богдан Галайко.

Одним із найважливіших атрибутів державності, гарантом безпеки та свободи України є її Збройні сили. Сьогодні вони стримують ворога в Донецькій та Луганській областях, а також готові до виконання поставлених завдань скрізь, де в цьому виникне потреба.

Сто років тому значення власного війська для України було надзвичайно важливим, адже молодій державі з перших і до останніх днів існування доводилось боротися з агресією сусідів. У вирі боротьби формувалося військо Української революції 1917-1921 рр. Воно увібрало в себе національні традиції минулих епох, але при цьому постійно змінювалося, пристосовуючись до викликів сучасності.

Виставку презентує Центральний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам′яті за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради та Центру історії Вінниці.

Вхід вільний.

Джерело: vn.presspoint.in.ua