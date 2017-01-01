У Вінниці встановлять рекорд України на честь Леонтовича

За три дні прозвучить понад різних 100 творів Леонтовича у виконанні різних колективів України

100 різних композицій Леонтовича, унікальне видання присвячене постаті композитора, 40 колективів, 1400 учасників фестивалю та рекорд України – лише частина того, що запланували організатори Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва, повідомляє місцеве видання Вежа. В день народження композитора, а саме 13 грудня об 11.00 в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Композитор Микола Леонтович

За три дні прозвучить понад різних 100 творів Леонтовича у виконанні різних колективів України

100 різних композицій Леонтовича, унікальне видання присвячене постаті композитора, 40 колективів, 1400 учасників фестивалю та рекорд України – лише частина того, що запланували організатори Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва, повідомляє місцеве видання Вежа.

В день народження композитора, а саме 13 грудня об 11.00 в селі Марківка Вінницької області біля місця поховання відбудеться вшанування пам’яті Леонтовича без зайвих промов, а згодом наукова конференція «Леонтович і Вінниччина» . Вже о 15.00 в театрі Садовського відбудеться концерт хорових колективів з усієї України — це 40 колективів і 1400 учасників.

На першому Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва можна буде почути твори Леонтовича у виконанні Тульчинської хорової капела, якій скоро виповниться 100 років, Теплицької хорова капела, дитячих хорових колективів Жмеринки, Хмільника та Вінниці.

За три дні прозвучить понад різних 100 творів Леонтовича у виконанні різних колективів України, що є рекордом України. Організатори фестивалю пообіцяли, що намагатимуться знайти кошти у сумі 25 тисяч гривень, аби запросити представників книги рекордів, адже це досить іміджева подія для міста та фестивалю.

Окрім цього, на фестивалі відбудеться презентація унікальної книги, присвяченої постаті Леонтовича, яку видали за кошти з обласного бюджету.

Автор цієї книги Анатолій Завальнюк все своє життя присвятив вивченню творчості Леонтовича. Це перша в світі книга повне зібрання творів Леонтовича з його автобіографією, з його унікальними фотографіями, з його автографами, з тими фото, які зберігаються тільки у Анатолія Завальнюка, а ксерокопії у музеї в Марківці, більше ні в кого їх нема.

Окрім цього, на фестивалі будуть презентовані і композиції, присвячені Леонтовичу, а хор «Київ» єдині, хто записав диск духової музики Леонтовича планують виконати «Отче наш».