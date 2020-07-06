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    У Вінниці встановлять ще 10 станцій Nextbike

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    У Вінниці встановлять ще 10 станцій Nextbike

    Логіка розташування відпрацьовано разом з велоспільнотою

    У Вінниці розширюють мережу громадського велопрокату. В серпні цього року у Вінниці відкриють ще 10 станцій велопрокату Nextbike. На них встановлять додатково 60 велосипедів.

    Про це у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Моргунов.

    «Цей проект ми почали впроваджувати два роки тому за підтримки Швейцарії. А у серпні до 15 існуючих станцій Nextbike додамо ще 10 – на них встановлять додатково 60 велосипедів.

    Збільшуємо кількість станцій у середмісті, де є значне навантаження, – це своєрідний «місток» між Замостям і Вишенькою. Логіку розташування відпрацьовували разом з велоспільнотою. На мою думку, добре, що серед вінничан зростає попит на цей екологічний і зручний вид транспорту. Зрештою, взяти велобайк на прокат – актуальна альтернатива громадському транспорту, особливо у літню спеку», – пише Сергій Моргунов.

    Додаткові велостанції розташуються у таких локаціях:

    • Соборна - площа Музейна;
    • площа Героїв Небесної Сотні;
    • вхід у Центральний парк біля «Книжки»;
    • площа К. Могилка;
    • перехрестя Келецька/Юності;
    • перехрестя Порика/Ващука;
    • перехрестя 600-річчя/Порика;
    • біля «Прозорого офісу» на Замостянській, 7;
    • біля Палацу дітей на юнацтва;
    • перехрестя Пирогова/Зодчих.

    Джерело: vinnitsa.info

    Вінниця Сергій Моргунов велосипед
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