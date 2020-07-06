У Вінниці встановлять ще 10 станцій Nextbike
Логіка розташування відпрацьовано разом з велоспільнотою
У Вінниці розширюють мережу громадського велопрокату. В серпні цього року у Вінниці відкриють ще 10 станцій велопрокату Nextbike. На них встановлять додатково 60 велосипедів.
Про це у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Моргунов.
«Цей проект ми почали впроваджувати два роки тому за підтримки Швейцарії. А у серпні до 15 існуючих станцій Nextbike додамо ще 10 – на них встановлять додатково 60 велосипедів.
Збільшуємо кількість станцій у середмісті, де є значне навантаження, – це своєрідний «місток» між Замостям і Вишенькою. Логіку розташування відпрацьовували разом з велоспільнотою. На мою думку, добре, що серед вінничан зростає попит на цей екологічний і зручний вид транспорту. Зрештою, взяти велобайк на прокат – актуальна альтернатива громадському транспорту, особливо у літню спеку», – пише Сергій Моргунов.
Додаткові велостанції розташуються у таких локаціях:
- Соборна - площа Музейна;
- площа Героїв Небесної Сотні;
- вхід у Центральний парк біля «Книжки»;
- площа К. Могилка;
- перехрестя Келецька/Юності;
- перехрестя Порика/Ващука;
- перехрестя 600-річчя/Порика;
- біля «Прозорого офісу» на Замостянській, 7;
- біля Палацу дітей на юнацтва;
- перехрестя Пирогова/Зодчих.
Джерело: vinnitsa.info