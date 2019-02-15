У Вінниці у банку шукають бомбу, евакуювали 50 осіб



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Повідомлення про замінування надійшло від невідомої особи длизкь 14.00

Наразі банк обстежують фахівці вибухотехнічного підрозділу

У Вінниці в п’ятницю евакуювали 50 людей з відділення банку через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«15 лютого о 14.03 на спецлінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила про замінування банку по вулиці Оводова, 36, після чого кинула слухавку. На місце події працюють поліцейські та служби оперативного реагування. 50 чоловік евакуйовані з приміщення банку», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під’їзди до приміщення перекриті. Наразі його обстежують фахівці вибухотехнічного відділу поліції та кінолог зі службовим собакою.

На місці події працює слідчо-оперативна група Вінницького відділу поліції.