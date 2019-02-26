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    Новини

    У Вінниці з вікна випав чоловік

    • Розсилка
    У Вінниці з вікна випав чоловік

    Загиблий мешкав у квартирі на шостому поверсі

    26 лютого близько 6 години ранку на вулиці Зулінського з вікна квартири на 6-му поверсі випав 46-річний чоловік. 

    Про це повідомила речниція ГУ Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група поліцейських та медики. 

    З’ясувалося, що травми, отримані внаслідок падіння, не сумісні з життям. Чоловік загинув на місці. 

    За інформацією Анни Олійник, було встановлено, що двері у квартиру були зачинені зсередини. Зі слів сусідів, чоловік проживав сам і зловживав спиртним. Поліція з'ясовуватиме обставини загибелі.

    Джерело: Місто над Бугом

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