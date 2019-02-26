У Вінниці з вікна випав чоловік



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Загиблий мешкав у квартирі на шостому поверсі

26 лютого близько 6 години ранку на вулиці Зулінського з вікна квартири на 6-му поверсі випав 46-річний чоловік.

Про це повідомила речниція ГУ Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліцейських та медики.

З’ясувалося, що травми, отримані внаслідок падіння, не сумісні з життям. Чоловік загинув на місці.

За інформацією Анни Олійник, було встановлено, що двері у квартиру були зачинені зсередини. Зі слів сусідів, чоловік проживав сам і зловживав спиртним. Поліція з'ясовуватиме обставини загибелі.

Джерело: Місто над Бугом