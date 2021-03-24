Вінницьких авторів графіті з провокаційними закликами затримала поліція (відео)

На хлопця, який наносив надпис, складено протокол по факту дрібного хуліганства

Вночі 21 березня у самісінькому центрі Вінниці – на розі вулиці Соборної та Оводова –хлопець і дівчина вирішили «прикрасити» графіті стіну приміщення, яке здається в оренду, написом «Націоналізм – це бунт» готичним шрифтом. Намалювати букви вони вспіли, але на той час до «митців» вже під’їхали правоохоронці, повідомляє NaПарижі.

Як повідомляють у Ситуаційному центрі Вінниці, камерами відеонагляду правопорушення зафіксовано близько 03:30. За офіційною інформацією, «двоє невідомих осіб, усвідомлюючи свої протиправні дії, нанесли графіті на фасад будинку. Один із них малював фарбою, інша чекала та оглядалась».

До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Юні порушники вирішили тікати, однак невдовзі правоохоронці їх затримали. «Митцями» виявились юнак 2002 року народження та дівчина 2005 року народження.

З’ясувавши усі обставини, саме на хлопця, який наносив надпис, складено протокол по факту дрібного хуліганства за ст.173 КУпАП. Також нанесення графіті є порушенням вимог Правил благоустрою нашої громади. Тому наступного дня юнак отримав ще один протокол - за ст.152 КУпАП від працівників Муніципальної варти. Наразі сума збитку встановлюється, а графіті провокаційного характеру замалювали сірою фарбою.

Нагадаємо, з будинку Офісу президента стирають графіті, які були розмальовані після мітингу прихильників Сергія Стерненка минулої суботи.