Новий тариф на газ: вінничан переведуть на річні ціни

Кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу

Річний тариф буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями

З травня 2021 року «Нафтогаз» поверне річний тариф на блакитне паливо. Вартість кубометра оголосять до 25 квітня, а всіх споживачів переведуть «за замовчуванням».

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті.

«Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі ГК «Нафтогаз України». Час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф «Річний», досі сплачують за газ за ціною, яка була на момент підписання договору», – пояснив глава компанії Андрій Коболєв.

За його словами, зараз завершується робота над новими пропозиціями для сімей. Їх озвучать на початку травня.

«Річний тариф, який впроваджуватимуть для захисту споживачів, буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проєктом рішення НКРЕКП. Водночас кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, у Вінницькій міській раді повідомили про підняття тарифу у маршрутках. Місцеві депутати підготували проект регуляторного акту, яким передбачено після 1 червня 2021 року встановити тариф на перевезення пасажирів в маршрутних таксі у розмірі 10 гривень, а для маршрутів №25Н (нічний), №30А, №30Б, та №33А – 12 гривень за поїздку.