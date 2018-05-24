У Вінниці затримали чиновника, який вимагав обігрівач

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Чиновник вимагав хабаря від переможця тендеру на виконання ремонтних робіт в освітніх закладах району

Сьогодні, 24 травня, у Вінниці, силовики затримали на хабарі керівника одного із відділень міської ради, предметом вимагання став обігрівач. Про це повідомила прес-служба обласної поліції.

Наразі відомо, що чиновник вимагав хабаря від переможця тендеру на виконання ремонтних робіт в освітніх закладах району.

Був задокументований факт вимагання від представників комерційної структури неправомірної вигоди. Однак хабар чиновник просив надати не в грошовому вигляді, а у вигляді опалювальної техніки. За підписання актів виконаних робіт і в подальшому не чинення перешкод при прийомі будівельно-монтажних робіт за завищеними цінами чиновник отримав певну техніку, вартість якої 37 тисяч гривень.

У ході обшуків майно, отримане в якості хабара, було вилучено. Зловмиснику повідомили про підозру в прийнятті пропозиції неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25 тис. грн, арешт від трьох до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.