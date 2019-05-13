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    У Вінниці зняли 13-річну дівчину з даху будинку

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    У Вінниці зняли 13-річну дівчину з даху будинку

    Наразі з'ясовуються обставини події

    Очевидці побачили на даху житлового будинку 13-річну дитину та зателефонували у Службу порятунку. За допомогою спеціального обладнання рятувальники спустили підлітка з даху та передали його медикам. 

    12 травня о 20:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на даху одного із приватних житлових будинків на вул. Стрілецькій у Вінниці опинилася 13-річна дитина.

    Прибувши до місця виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №2 за допомогою висувної драбини, використовуючи ноші та рятувальні мотузки, спустили дівчину з даху та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

    До проведення рятувальних робіт від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Обставини події з’ясовуються фахівцями.

    Джерело: Vinbazar

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