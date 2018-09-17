У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід
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Благоустрій міста триває
У рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» в минулому місяці завершились роботи по проекту «Створення зони безпеки та комфорту частини вул. Гоголя».
Тут побудовано підвищений пішохідний перехід по вулиці Гоголя біля школи №4 та виконано благоустрій прилеглої території – біля головного входу до школи вимостили плиткою, встановили бордюри.
Також відремонтували тротуари та замінили освітлення.
Джерело: Vinbazar