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    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід

    • Розсилка
    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід

    Благоустрій міста триває

    У рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» в минулому місяці завершились роботи по проекту «Створення зони безпеки та комфорту частини вул. Гоголя». 

    Тут побудовано підвищений пішохідний перехід по вулиці Гоголя біля школи №4 та виконано благоустрій прилеглої території – біля головного входу до школи вимостили плиткою, встановили бордюри.

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    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід
    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід
    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід
    У Вінниці з`явився ще один підвищений пішохідний перехід

    Також відремонтували тротуари та замінили освітлення.

    Джерело: Vinbazar

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