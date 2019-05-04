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    У вінницьких перукарнях стригтимуть ветеранів безкоштовно (адреси)

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    У вінницьких перукарнях стригтимуть ветеранів безкоштовно (адреси)

    Для отримання безкоштовної послуги, треба пред'явити посвідчення

    З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня з 9:00 до 15:00 у семи перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни, при пред’явленні ними посвідчень.

    Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:

    • Перукарня ВТП «Добробут-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;
    • Перукарня «Рута», вул. Ватутіна,30;
    • Перукарня «ІСТ», вул. Д. Нечая, 77А;
    • Перукарня «Модерн», вул. М. Кішки, 13;
    • Перукарня «Салон Стиль», вул. Соборна,52;
    • Перукарня « Лагуна», вул. Немирівське шосе,6;
    • Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.

    Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.

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