У вінницьких перукарнях стригтимуть ветеранів безкоштовно (адреси)



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Для отримання безкоштовної послуги, треба пред'явити посвідчення

З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня з 9:00 до 15:00 у семи перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни, при пред’явленні ними посвідчень.

Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:

Перукарня ВТП «Добробут-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;

Перукарня «Рута», вул. Ватутіна,30;

Перукарня «ІСТ», вул. Д. Нечая, 77А;

Перукарня «Модерн», вул. М. Кішки, 13;

Перукарня «Салон Стиль», вул. Соборна,52;

Перукарня « Лагуна», вул. Немирівське шосе,6;

Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.

Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.