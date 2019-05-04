У вінницьких перукарнях стригтимуть ветеранів безкоштовно (адреси)
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Розсилка
Для отримання безкоштовної послуги, треба пред'явити посвідчення
З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня з 9:00 до 15:00 у семи перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни, при пред’явленні ними посвідчень.
Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:
- Перукарня ВТП «Добробут-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;
- Перукарня «Рута», вул. Ватутіна,30;
- Перукарня «ІСТ», вул. Д. Нечая, 77А;
- Перукарня «Модерн», вул. М. Кішки, 13;
- Перукарня «Салон Стиль», вул. Соборна,52;
- Перукарня « Лагуна», вул. Немирівське шосе,6;
- Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.
Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.