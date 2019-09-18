Вінницьким письменницям вручили літературну премію
У Вінниці відбувся мистецький проект «Михайло Коцюбинський – гордість літературного Поділля»
Мистецький проект «Михайло Коцюбинський – гордість літературного Поділля» відбувся з нагоди відзначення 155-ої річниці від Дня народження відомого українського письменника.
Академічний міський камерний хор «Вінниця» виконав музичні твори «Молитва за Україну» Миколи Лисенка, «Коломийки» Михайла Кречко та «Сонячний струм» Лесі Дичко.
Народний фольклорний гурт «Щедрик» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського порадував присутніх композицією «Подільський край – рідна сторона». Виступали й вокалісти.
А Народний аматорський ансамблю танцю «Роза вітрів» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського виконав танець «Перевесло».
Під час заходу Всеукраїнську літературну премію ім. М. Коцюбинського 2019 року вручили вінницьким письменницям Вікторії Гранецькій, Ірині Зелененькій та Олені Вітенко.