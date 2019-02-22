До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка



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Модернізація обліку розрахунку у громадському транспорті

До Вінниці прибуло обладнання для облаштування е-квитка у громадському транспорті. Техніку доставили з Чехії.

Про це повідомляє комунальне підприємство КП «Вінницякартсервіс», яке займається реалізацією проекту.

«Сьогодні у Вінницю надійшла перша партія обладнання з Чехії, яке незабаром встановлюватимуть у громадському транспорті. Палети з комплектуючими до автоматизованої системи обліку оплати проїзду розвантажено та переміщено на склад, де вони очікуватимуть на своє встановлення. Це лише третя частина поставки, яку ми маємо отримати», - йдеться у повідомленні.