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    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка

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    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка

    Модернізація обліку розрахунку у громадському транспорті

    До Вінниці прибуло обладнання для облаштування е-квитка у громадському транспорті. Техніку доставили з Чехії. 

    Про це повідомляє комунальне підприємство КП «Вінницякартсервіс», яке займається реалізацією проекту.

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    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка
    До Вінниці прибула перша партія обладнання для e-квитка

    «Сьогодні у Вінницю надійшла перша партія обладнання з Чехії, яке незабаром встановлюватимуть у громадському транспорті. Палети з комплектуючими до автоматизованої системи обліку оплати проїзду розвантажено та переміщено на склад, де вони очікуватимуть на своє встановлення. Це лише третя частина поставки, яку ми маємо отримати», - йдеться у повідомленні.

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