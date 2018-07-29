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    У Вінницькій області прокурора викрили на хабарі

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    Затримання хабарника - У Вінницькій області прокурора викрили на хабарі
    Затримання хабарника

    Прокурора та водія Жмеринської місцевої прокуратури викрили під час отримання 6 тис. доларів хабаря

    У Вінницькій області на хабарі у розмірі 6 тис. доларів викрили прокурора.

    Про це прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила на сторінці у Facebook.

    За її даними, прокурора та водія Жмеринської місцевої прокуратури викрили під час отримання хабаря. Операцію проводила Генеральна інспекція ГПУ спільно із СБУ за оперативного супроводження УСБ України.

    «Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6000 доларів США за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України», - написала Сарган.

    Вона уточнила, що 29 липня обох підозрюваних затримали безпосередньо після отримання грошей.

    Нагадаємо, декілька днів тому начальник відділу Київської митниці поговір на хабарі.

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