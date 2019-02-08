У Вінницькій області за рік сталося майже півтори тисячі ДТП



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Підсумки 2018 року

На території обслуговування управління патрульної поліції у Вінницькій області зафіксовано 1 427 ДТП, з них 1 263 – матеріальні (89%) та 164 – з постраждалими (11%), в яких загинуло 25 осіб та травмувались 221.

Трапляються випадки, коли водії після вчинення ДТП з певних причин залишають місце автопригоди, зокрема з початку 2018-го року працівники нашого управління зафіксували 184 таких кермувальники. Встановити та розшукати вдалось 171-го з них. Тобто відсоток розкриття розшукових ДТП становить 90,7%, що є одним з найкращих результатів серед інших управлінь патрульної поліції в Україні.

Крім того, патрульна поліція приділяє велику увагу превенції, молоді та вихованню свідомого покоління. Саме тому одним із досягнень минулого року стала експериментальна модель співробітництва шкіл і патрульної поліції - проект «Шкільний офіцер поліції».

Так у 2018-му році інспекторами проведено 231 робочу зустріч, 143 зустрічі з громадськістю, 69 масових заходів, 35 лекцій у вищих навчальних закладах, 567 уроків в школах, під час яких слухачами стала 15 631 дитина.