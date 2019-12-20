У Вінницькому апеляційному суді гостювали діти з інвалідністю Більше читайте тут: http://vn.presspoint.in.ua/2019/12/20/72738



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У День Святого Миколая працівники апеляційного суду влаштували акцію «Суд – очима особливих дітей»

Для цього закупили усе необхідне для малювання і запросили до творчості десятьох юних вінничан з обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю – УСІ», повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду.

Вітальними словами розпочали захід секретар судової палати з розгляду цивільних справ Вінницького апеляційного суду, суддя Тетяна Шемета, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області Марина Лукіянова і голова «Правозахисної спілки інвалідів» Олександр Вознюк.

Тетяна Шемета поздоровила дітей та їхніх батьків із Днем Святого Миколая Чудотворця і, зокрема, зауважила, що суд і згадана вінницька організація співпрацюють вже більше двох років. ВАС, до речі, – один із партнерів спортивних заходів, що відбуваються в межах Спеціальної Олімпіади України для дітей і молоді з порушенням розумового розвитку.

Малювали ж діти упродовж години: зображували новорічні і судові атрибути, казкові храми Феміди і навіть динозаврів. Потім свої роботи подарували суду, а Тетяна Шемета від імені суддів презентувала юним художникам солодкі призи і набори для малювання.

Додамо, що ініціювала акцію «Правозахисна спілка інвалідів».

Джерело: vn.presspoint.in.ua