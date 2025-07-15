У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових

За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП у Житомирі

У Вінниці затримано 19-річного жителя міста Житомир, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців. Крім того, члени мережі займаються збором інформації, необхідної представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території Житомира. За це на банківську карту отримав кошти. Надалі за обумовлену суму у $1 тис. хлопець погодився поїхати до Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП.

«Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі. За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці», – підкреслили правоохоронці.

Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено – громадянина затримано по гарячих слідах. Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави. За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції.