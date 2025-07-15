Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових
За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Вінницька обласна прокуратура

Підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП у Житомирі

У Вінниці затримано 19-річного жителя міста Житомир, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців. Крім того, члени мережі займаються збором інформації, необхідної  представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території Житомира. За це на банківську карту отримав кошти. Надалі за обумовлену суму у $1 тис. хлопець погодився поїхати до Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП.

«Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.  За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці», – підкреслили правоохоронці.

Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено – громадянина затримано по гарячих слідах. Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави. За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції.

Читайте також:

Теги: Вінниця теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
13 липня, 05:26
Агентка РФ залишила вибухівку в номері готелю та встановила камеру для зйомки підриву
СБУ «на гарячому» затримала агентку РФ, яка планувала підірвати готель у Рівному
8 липня, 10:22
Експрезидент Петро Порошенко називає Марину ідеальною дружиною
Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко
4 липня, 09:35
Кардіохірурги й онкохірург провели рідкісну операцію
У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією
30 червня, 22:13
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
25 червня, 19:02
Зловмисниці загрожує довічне увʼязнення
У Харкові правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка підірвала військових
25 червня, 10:56
За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
23 червня, 15:51
Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих
Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули
22 червня, 20:58
Трамп схвалив плани удару США по Ірану , але ще не віддав остаточного наказу
Європу можуть сколихнути теракти після американських ударів по Ірану – The Telegraph
20 червня, 11:01

Новини

У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових
У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6689
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
5049
З українських прилавків зникає популярна риба
4956
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua