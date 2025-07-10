На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
Людина не передає лептоспіроз іншим людям
На Вінниччині станом на 8 липня зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки захворювання на лептоспіроз – у Жмеринському та Гайсинському районах. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає «Главком».
Захворіли 14-річна дитина та 21-річний чоловік, обоє були в стані середньої тяжкості, отримали своєчасне лікування й одужали. Ймовірним джерелом інфікування стали гризуни.
«В одному з випадків зараження могло статися під час купання у стоячій воді річки Сіб поблизу села Новоселівка, у другому випадку шлях передачі не встановлено. Збудник підтверджено лабораторно – Leptospira серогрупи Icterohaemorrhagiae, яка є однією з найбільш патогенних для людини та може викликати тяжкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.
Що таке лептоспіроз?
Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке передається людині від інфікованих тварин (переважно гризунів) через контакт із забрудненою водою, ґрунтом або їжею. Збудник потрапляє в організм через порізи, тріщини на шкірі або через слизові оболонки (очі, рот, ніс).
Джерела інфекції
Джерелами збудника є інфіковані тварини:
- мишовидні гризуни,
- водоплавні тварини,
- комахоїдні,
- свійські тварини (собаки, велика рогата худоба, свині).
Як можна заразитися?
- купання або ловля риби у забруднених водоймах;
- сінокіс на зволожених ділянках;
- контакт з хворими або інфікованими тваринами;
- вживання забрудненої води чи їжі;
- обробка риби, м’яса без засобів індивідуального захисту.
Людина не передає лептоспіроз іншим людям. Негайно зверніться до лікаря, якщо після купання у водоймі або контакту з тваринами з’явилися такі симптоми:
- лихоманка,
- головний біль,
- біль у м’язах,
- почервоніння очей,
- діарея,
- жовтяниця.
Як уберегтися від лептоспірозу?
- Уникайте купання у стоячих водоймах, особливо в сільській місцевості;
- Захищайте продукти і воду від контакту з гризунами;
- Мийте руки після контакту з водою, ґрунтом і тваринами;
- Використовуйте захисні рукавички та одяг під час роботи на вологих територіях;
- Не вживайте сиру воду з природних джерел.
Нагадаємо, до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. Один хлопчик зі Стрийського району, інший – зі Сколівщини, але в обох лікарі діагностували синдром котячої подряпини. Батьки звернулися по допомогу до лікарів надто пізно, коли інфекція вже вразила око настільки, що відновити зір було неможливо.