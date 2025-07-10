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На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке передається людині від інфікованих тварин (переважно гризунів)
фото: Pixabay.com

Людина не передає лептоспіроз іншим людям

На Вінниччині станом на 8 липня зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки захворювання на лептоспіроз – у Жмеринському та Гайсинському районах. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає «Главком».

Захворіли 14-річна дитина та 21-річний чоловік, обоє були в стані середньої тяжкості, отримали своєчасне лікування й одужали. Ймовірним джерелом інфікування стали гризуни.

«В одному з випадків зараження могло статися під час купання у стоячій воді річки Сіб поблизу села Новоселівка, у другому випадку шлях передачі не встановлено. Збудник підтверджено лабораторно – Leptospira серогрупи Icterohaemorrhagiae, яка є однією з найбільш патогенних для людини та може викликати тяжкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Що таке лептоспіроз?

Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке передається людині від інфікованих тварин (переважно гризунів) через контакт із забрудненою водою, ґрунтом або їжею. Збудник потрапляє в організм через порізи, тріщини на шкірі або через слизові оболонки (очі, рот, ніс).

Джерела інфекції

Джерелами збудника є інфіковані тварини:

  • мишовидні гризуни,
  • водоплавні тварини,
  • комахоїдні,
  • свійські тварини (собаки, велика рогата худоба, свині).

Як можна заразитися?

  • купання або ловля риби у забруднених водоймах;
  • сінокіс на зволожених ділянках;
  • контакт з хворими або інфікованими тваринами;
  • вживання забрудненої води чи їжі;
  • обробка риби, м’яса без засобів індивідуального захисту.

Людина не передає лептоспіроз іншим людям. Негайно зверніться до лікаря, якщо після купання у водоймі або контакту з тваринами з’явилися такі симптоми:

  • лихоманка,
  • головний біль,
  • біль у м’язах,
  • почервоніння очей,
  • діарея,
  • жовтяниця.

Як уберегтися від лептоспірозу?

  • Уникайте купання у стоячих водоймах, особливо в сільській місцевості;
  • Захищайте продукти і воду від контакту з гризунами;
  • Мийте руки після контакту з водою, ґрунтом і тваринами;
  • Використовуйте захисні рукавички та одяг під час роботи на вологих територіях;
  • Не вживайте сиру воду з природних джерел.

Нагадаємо, до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. Один хлопчик зі Стрийського району, інший – зі Сколівщини, але в обох лікарі діагностували синдром котячої подряпини. Батьки звернулися по допомогу до лікарів надто пізно, коли інфекція вже вразила око настільки, що відновити зір було неможливо.

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Теги: Вінниччина інфекція

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