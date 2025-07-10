На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію

Людина не передає лептоспіроз іншим людям

На Вінниччині станом на 8 липня зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки захворювання на лептоспіроз – у Жмеринському та Гайсинському районах. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає «Главком».

Захворіли 14-річна дитина та 21-річний чоловік, обоє були в стані середньої тяжкості, отримали своєчасне лікування й одужали. Ймовірним джерелом інфікування стали гризуни.

«В одному з випадків зараження могло статися під час купання у стоячій воді річки Сіб поблизу села Новоселівка, у другому випадку шлях передачі не встановлено. Збудник підтверджено лабораторно – Leptospira серогрупи Icterohaemorrhagiae, яка є однією з найбільш патогенних для людини та може викликати тяжкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Що таке лептоспіроз?

Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке передається людині від інфікованих тварин (переважно гризунів) через контакт із забрудненою водою, ґрунтом або їжею. Збудник потрапляє в організм через порізи, тріщини на шкірі або через слизові оболонки (очі, рот, ніс).

Джерела інфекції

Джерелами збудника є інфіковані тварини:

мишовидні гризуни,

водоплавні тварини,

комахоїдні,

свійські тварини (собаки, велика рогата худоба, свині).

Як можна заразитися?

купання або ловля риби у забруднених водоймах;

сінокіс на зволожених ділянках;

контакт з хворими або інфікованими тваринами;

вживання забрудненої води чи їжі;

обробка риби, м’яса без засобів індивідуального захисту.

Людина не передає лептоспіроз іншим людям. Негайно зверніться до лікаря, якщо після купання у водоймі або контакту з тваринами з’явилися такі симптоми:

лихоманка,

головний біль,

біль у м’язах,

почервоніння очей,

діарея,

жовтяниця.

Як уберегтися від лептоспірозу?

Уникайте купання у стоячих водоймах, особливо в сільській місцевості;

Захищайте продукти і воду від контакту з гризунами;

Мийте руки після контакту з водою, ґрунтом і тваринами;

Використовуйте захисні рукавички та одяг під час роботи на вологих територіях;

Не вживайте сиру воду з природних джерел.

Нагадаємо, до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. Один хлопчик зі Стрийського району, інший – зі Сколівщини, але в обох лікарі діагностували синдром котячої подряпини. Батьки звернулися по допомогу до лікарів надто пізно, коли інфекція вже вразила око настільки, що відновити зір було неможливо.