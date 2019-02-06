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    У вінницькому політесі відкриють пам'ятну дошку на честь легендарного ректора

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    У вінницькому політесі відкриють пам'ятну дошку на честь легендарного ректора

    Іван Кузьміна очолював Вінницький політехнічний інститут (нині - технічний універистет) упродовж 13 років

    На головному корпусі Вінницького національного технічного університету планують встновити меморіальну дошку на честь Івана Кузьміна (1924-2018), який очолював Вінницький політехнічний інститут упродовж 13 років — із 1976-го по 1989-й.

    Іван Васильович Кузьмін — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України, академік і віце-президент міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, президент Вінницької Малої академії наук, стипендіат Президента України. Писав поезію, вийшли друком його збірки «Вірші з космосу» та «Любов, труд і життя».

    Третього лютого Івану Кузьміну виповнилося б 95 років, але, нагадаємо, торік легендарний ректор політеху пішов з життя.

    Джерело: Депо

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