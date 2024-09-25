Росія створила на окупованих українських територіях регіональні шахові федерації

У Росії зареєстровано шість регіональних шахових федерацій на тимчасово окупованих територіях України

Журналісти знайшли документи, що доводять створення на окупованих територіях України регіональних шахових федерацій, які входять до складу федерації шахів Росії (ФШР). Для участі у їхніх рейтингових змаганнях вимагається поширення особистих даних гравців і отримання російських документів.

У Росії зареєстровано шість регіональних шахових федерацій на тимчасово окупованих територіях України:

РОО «Федерація шахів Республіки Крим»; РОО «Федерація шахів міста Севастополя»; РОО «Федерація шахів Донецької народної республіки»; РОО «Федерація шахів Луганської народної республіки»; РОО «Федерація шахів Запорізької області»; РОО «Федерація шахів Херсонської області».

ФШР акредитувала ці федерації.

Tribuna.com також знайшла офіційну інструкцію, за якою терористична «ЛНР» легалізує свої шахові змагання через РФ.

«Усі учасники змагання, що мають ФШР ID, повинні бути введені з їхнім російським ідентифікаційним номером. Гравці, які не мають ФШР ID, повинні вводитися із зазначенням їхніх повних прізвищ, імені та по батькові, а також з точною датою народження, підтвердженою фото їхнього російського документа, яке додається до звіту про турнір», – йдеться в інструкції.

Нагадаємо, шахіст Магнус Карлсен, який отримав нагороду найкращого гравця за 100 років, висловився проти допуску до змагань росіян і білорусів.

