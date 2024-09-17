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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Політичний психоз. Що стоїть за новим «замахом» на Трампа?

glavcom.ua
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Навіть перший замах з реальною кров'ю ні на відсоток не підняв рейтинг Трампа
фото з відкритих джерел

Чи допоможе Трампу черговий «замах» підняти рейтинг?

Заявили про черговий замах на Трампа: щоправда, вуха цілі, стрілець навіть не розчохлив зброю, ту виявили у сумці.

Це одне зі свідчень, що американське суспільство зараз вкрай поляризоване (тому і Трамп з Гарріс, а перед тим з Байденом вели змагання буквально за 1% підтримки громадян, бо суспільство поділилось рівно навпіл).

Емоційна поведінка Трампа сприяє цьому (буквально напередодні той продемонстрував реакцію тінейджера «Я ненавиджу Тейлор Свіфт!» у відповідь на її підтримку Гарріс та скерування на сайт реєстрації виборців з 400 тис. лайків).

Щоправда, спроб Трампа знов експлуатувати замах на себе поки не помітно. Ймовірно, штабу вдалось донести думку, що повторна спроба зобразити постраждалого на барикадах виглядатиме комічно. Плюс навіть перший замах з реальною кров'ю ні на відсоток не підняв рейтинг Трампа. Отже, подібні інструменти показали себе неефективними.

На цей момент більшу активність демонструє кремлівська пропаганда і лобі в Америці. Експлуатують проукраїнську позицію ймовірного стрільця Райана Раута (донатив на ЗСУ, неодноразово був у Києві, закликав долучатись до Іноземного легіону).

Хоча Раут також демонструє пропалестинську позицію (як це сполучається з підтримкою України, зважаючи на тісні контакти ХАМАС з Росією, – хтозна).

При тому представник Іноземного легіону ЗСУ Олександр Шагурі підтвердив CNN телефоном, що Раут дійсно з ними кілька разів зв'язувався, але «найкращий спосіб описати повідомлення Раута – це «марення». Нам було очевидно, що його пропозиції нереалістичні. Ми навіть не відповіли – відповідати не було на що. Тож Раут ніяк з нами не співпрацював».

Отже, схоже, це дійсно просто один зі сплесків наявного в Америці політичного психозу. А не підготований продуманий теракт заради конкретної цілі.

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Джерело
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Теги: США пропаганда Дональд Трамп рейтинг вибори у США Камала Гарріс

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