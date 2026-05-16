У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні

Родина мобілізованого подала скарги щодо висновку військово-лікарської комісії

У Вінниці мати мобілізованого чоловіка заявила, що її сина забрали з території Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка, де він перебував на стаціонарному лікуванні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами матері мобілізованого, Євгенії Жупанової, подія сталася 6 травня.

«Уранці він вийшов з ендокринного кабінету, і одразу на нього накинулися шестеро людей без військової форми, в звичайному одязі. Схопили і кинули його в бусик, без запитань, без нічого. Телефон в нього був на зарядці в лікарні. Дали йому зателефонувати дружині, після цього вона викликала поліцію. І поліція вже повідомила, що це Тульчинське ТЦК», – розповіла Євгенія Жупанова.

Жінка розказала, що її сину 44 роки. За її словами, він має хронічні захворювання та перебував під медичним наглядом.

Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня фото: suspilne.media

«Із 1991 року він мав офіційно встановлений психіатричний діагноз. З 1991 року йому було дано офіційне посвідчення інваліда. Потім він відмовився від інвалідності. Ми не отримували ніяких коштів. Ми лікувалися періодично, по можливості, самі. Ось є виписки за 2023 рік. І в 2026 році вирішив підлікуватись. Ось довідка, що він перебував у лікарні. Під час цього його, можна сказати, викрали», – сказала Євгенія Жупанова.

За словами жінки, син лікувався і постійно приймав медикаменти.

«Він лікувався і приймав медикаменти на постійній основі. Без цього йому було б дуже важко», – сказала вона.

Євгенія Жупанова розповіла, що син мав при собі медичні документи та показував їх під час проходження військово-лікарської комісії.

«У нього є виписки всі на руках. Він показував, тому що коли перевозили його в ТЦК, то вони бачили, чому не підписували йому документи, що він придатний. Тому що бачили, прочитали його виписки, і це ж не просто так. Були для цього підстави», – сказала жінка.

Головна лікарка Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні Софія Кучерук підтвердила: чоловік перебував на стаціонарному лікуванні з 21 квітня і на момент події виписаний не був.

Як розповіла начальниця групи комунікації Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Ляшук, військовослужбовець ТЦК зупинив сина Євгенії Жупанової для перевірки документів. Чоловік їх не надав і погодився проїхати до ТЦК для уточнення даних. Окрім того, під час перевірки в реєстрі «Оберіг» він був порушником правил військового обліку, без підстав на відстрочку. Під час мобілізаційних заходів скарг на стан здоров’я не висловлював, зазначила речниця відомства.

За словами Євгенії Жупанової, син повідомив їй телефоном, що під час проходження військово-лікарської комісії у різних підрозділах виникали сумніви щодо його придатності до служби у ЗСУ, однак остаточний висновок ВЛК – придатний.

«Гайсинська ВЛК, лікар, не питаючи його ні слова, не дивлячи документів, просто мовчки підписала, що він придатний до служби і все. Його завезли в Ладижин і після цього, повезли в Рівне. Там командир, подивившись його документи, відмовився його приймати», – сказала Євгенія Жупанова.

За словами адвокатки Тетяни Геращенко, родина мобілізованого подала скарги щодо висновку військово-лікарської комісії.

«Нами вже подано скаргу на оскарження даного висновку ВЛК про його придатність до військової служби. Ми очікуємо його виклику на переогляд і вже там, сподіваємось, підключимося, щоб той переогляд був дійсно проведений законно і були враховані і його стан здоров’я, і всі медичні документи, які ми вже додали до скарги», – сказала Тетяна Геращенко.

В обласному ТЦК та СП зазначили, що рішення про придатність до військової служби ухвалює військово-лікарська комісія, а ТЦК не впливають на її висновки.

За словами Євгенії Жупанової, нині її син перебуває в одному з навчальних центрів. Зв’язку з ним, за словами жінки, вона наразі немає.

«Я думаю, що потрібне долікування, а потім пройти все, що потрібно. Нормальну комісію. Ми не проти, щоб він пройшов нормальну комісію. А там буде вже вирішено. Для цього потрібно зараз лікуватись і пройти стаціонарне лікування», – сказала Євгенія Жупанова.

