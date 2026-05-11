У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт

У Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою. Про це повідомив нардеп Георгій Мазурашу, передає «Главком».

«Емоції ветерана УБД у ТЦК, представники якого «бусифікували» і побили сина з інвалідністю... Можливо, деякі «бусифікатори» не розуміють, до чого призводить їх шкідництво? Але бенефіціари, думаю, чітко розуміють, як це ганебне явище потужно б'є по обороноздатності, і які нові ризики та проблеми вони продукують своїми «рабовласницькими» діями... Хотілось би помилитися, але думаю, що цей погром з бітою в Хмельницькому ТЦК з часом може здаватися «квіточками», – написав нардеп.

Водночас інцидент прокоментували у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«8 травня 2026 року близько 13:15 до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки працівниками Національної поліції України спільно з групою оповіщення був доставлений військовозобов’язаний Г., 1980 року народження, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згодом до приміщення Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки прибув його батько у камуфльованому одязі, який пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи, висловлюючи вимоги щодо звільнення свого сина.

На місце події було викликано працівників Національної поліції України та слідчо-оперативну групу для проведення першочергових слідчих дій. Матеріальні збитки зафіксовано та описано, постраждалих немає.

«За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Інформація щодо побиття військовозобов’язаного Г. під час перебування в Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не підтверджується. Окремо інформуємо, що військовозобов’язаний Г. під час слідування до навчального центру самовільно залишив місце перебування та наразі розшукується у встановленому законом порядку», – додається у заяві.

До слова, на Одещині чоловік із ножем поранив працівників територіального центру комплектування, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до медзакладу у важкому стані.

