У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Російські дрони атакують Україну
Станом на 12:26 в Києві знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА. Наразі зберігається загроза для низки областей.
Напередодні у Хмельницькій та Вінницькій областях під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це повідомляють кореспонденти «Главкома».
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.
