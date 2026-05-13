У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Російські дрони атакують Україну

Станом на 12:26 в Києві знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА. Наразі зберігається загроза для низки областей.

Напередодні у Хмельницькій та Вінницькій областях під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це повідомляють кореспонденти «Главкома».

Нагадаємо, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.