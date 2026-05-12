Вінниця залишилася без води: причина

Як повідомив водоканал, наразі місто без води або з сильно пониженим тиском

У місті зупинилася головна водопровідна станція

У Вінниці головна водопровідна станція зупинилася через перебої з електроживленням. Місто фактично залишилося без води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вінницяоблводоканал».

«Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна готує комплексний захист систем водопостачання по всій території країни через загрозу цілеспрямованих атак з боку Росії на критичну інфраструктуру.

Уряд уже затвердив відповідні плани стійкості, які охоплюють не окремі області, а всю державу. Основними напрямками роботи є фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення водоканалів і насосних станцій резервним живленням. Також увагу зосереджено на розвитку розподіленої генерації та створенні альтернативних схем водопостачання.

Влада закликає українців бути готовими до можливих ударів ворога. Зокрема, громадянам рекомендують завжди мати вдома базовий запас води та критично ставитися до інформації, щоб не стати жертвою російської пропаганди.

До слова, Міністерство розвитку громад та територій у межах програми EU4Green Recovery East відібрало перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення. Для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства: «Пустомитиводоканал», «Дрогобичводоканал» та «Кременчукводоканал».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо.

Як відомо, росіяни атакували греблю Печенізького водосховища на Харківщині.