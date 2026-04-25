У ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У приміщенні РТЦК самопочуття громадянина раптово погіршилось
У приміщенні територіального центру комплектування в Кривому Розі помер мобілізований. Як інформує «Главком», про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП. Інцидент трапився 22 квітня.

«Помер військовозобов’язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність», – ідеться в повідомленні.

У військкоматі додали, що чоловік із 2025 року перебував у розшуку як порушник військового обліку і був доставлений до ТЦК поліцією. При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання. Далі він нібито був направлений на додаткове медичне обстеження.

«У приміщенні РТЦК самопочуття громадянина раптово погіршилось. Було викликано бригаду екстреної медичної допомоги та представників Нацполіції», – зазначили у військкоматі.

У ТЦК запевняють, що ознак насильницької смерті не було виявлено. Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події.

Як зазначає місцевий паблік у Telegram, дружина загиблого розповіла, що вони збиралися їхати до онколога. З ТЦК чоловік дзвонив і казав, що йому погано, згодом перестав виходити на зв’язок. Наступного ранку поліція повідомила дружину про його смерть.

Раніше у Львівському обласному ТЦК помер чоловік. Причиною смерті військовозобов'язаного вказують алкогольне отруєння. 

Нагадаємо, мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка. 

Також «Главком» писав про те, як в селищі Пулини Житомирської області стався трагічний випадок із військовозобов’язаним Олександром Ревуцьким – чоловік помер після відвідин ТЦК та вручення йому повістки.

