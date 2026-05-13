У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Христина Жиренко
Центр ментального здоров’я «Повернення» у Вінниці створено для військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій, звільнених із полону, а також членів їхніх родин

Вінницький центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі «Повернення» щороку надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 000 військових, ветеранів, їхніх родин. Цей проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Говорячи про важливість формування в Україні культури турботи про ментальне здоров’я та подолання стигми навколо психологічної допомоги, Віктор Пінчук, засновник проєкту «Повернення», зазначив: «У культурі й традиціях нашого суспільства досі є упередження: «Як це – звертатися до психіатра? Що скажуть – що я в психушку пішов?» На Заході – навпаки: перше, що робить людина, коли є проблема в родині, з дітьми, між чоловіком і дружиною чи на роботі, – звертається до психолога або психіатра. Там інколи навіть складно записатися на прийом. А в нас такої традиції та культури ще немає. Тому важливо, щоб і захисники говорили про це одне з одним, і щоб лікарі пояснювали, чому це необхідно».

Центр ментального здоров’я «Повернення» у Вінниці – це простір підтримки, безпеки й відновлення для військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій, звільнених із полону, а також членів їхніх родин. У центрі надають індивідуальну та групову підтримку, працюють із наслідками травматичного досвіду, допомагають стабілізувати стан і повернути відчуття опори. За потреби фахівці можуть призначати медикаментозну терапію. Особливу увагу приділяють психологічній інклюзії – безпечному й конфіденційному середовищу без осуду та стигми.

Проєкт «Повернення» демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри на базі державних та комунальних медичних закладів. Коштом проєкту «Повернення» проведено капітальний ремонт частини приміщень та створено сучасний, комфортний і безбар’єрний центр з урахуванням вимог інклюзивності й потреб людей, які пересуваються на кріслах колісних.

У центрі працюють кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної допомоги, кімната групової терапії, рецепція із зоною очікування, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, інклюзивні санітарні вузли. Також тут облаштовано гончарну майстерню – простір для вільного самовираження, який допомагає через роботу з матеріалом знижувати напругу, краще відчувати власний стан і поступово повертати відчуття контролю й опори.

Простір центру оснащено обладнанням і матеріалами для роботи фахівців та відновлення відвідувачів. Зокрема, передано комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, систему психологічного розвантаження Shiftwave System, VR-окуляри, матеріали для арттерапії та гончарства, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби, а також професійну літературу для фахівців.

З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психіатри, лікар-психолог, клінічний психолог, медична сестра, медичний брат і медичний реєстратор. Це забезпечує комплексний підхід до підтримки, що враховує клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

«Звернення по допомогу до фахівців ментального здоров’я – це не слабкість, а важливий крок до відновлення. Після бойового досвіду, полону, втрат чи тривалого виснаження людині може бути складно самостійно впоратися з наслідками пережитого. Наша мета – створити безпечний простір, де військові, ветерани, ветеранки та їхні рідні можуть отримати професійну підтримку без осуду й з повагою до їхнього досвіду», – зазначила Інга Тишкул, завідувачка центру «Повернення» у Вінниці.

Допомога у Вінницькому центрі «Повернення» надається безоплатно в амбулаторному форматі або, за потреби, за місцем проживання відвідувачів. Фахівці працюють, зокрема, з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також психотичними станами.

Станом на сьогодні вже 15 центрів мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові. На першому етапі проєкту «Повернення» передбачається відкриття 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.

  • Адреса центру «Повернення» у Вінниці: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 92, головний корпус, літера «Б»
  • Телефон рецепції: +38 067 581 97 57
  • Пошта для звернень: [email protected]
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вінниця залишилася без води: причина
Вінниця: чоловік зупинив авто поліцейських і підірвав біля них піротехнічну гранату
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Матір стала свідком злочину. На Вінниччині батько зґвалтував доньку
