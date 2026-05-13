Чернівецький ТЦК відповів на звинувачення нардепа Мазурашу про неправомірні дії

Ростислав Вонс
Георгій Мазурашу розкритикував групи оповіщення
фото: «Суспільне»
Парламентар називав військовослужбовців ТЦК «помічниками рашистських агресорів»

Чернівецький обласний територіальний центр комплектування відреагував на заяви народного депутата Георгія Мазурашу про неправомірні дії стосовно двох військовозобов’язаних у Чернівцях. Як повідомила пресслужба ТЦК, обоє чоловіків порушили правила військового обліку, пише «Главком».

Як зазначається, 18 квітня під час заходів оповіщення у Чернівцях спільно з поліцією були виявлені двоє військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Повідомляється, що обох чоловіків було доставлено до відповідних установ, де вони пройшли військово-лікарську комісію та були визнані придатними до служби з подальшим направленням у військові підрозділи.

Пресслужба ТЦК наголосила, що народному депутату, який прибув разом з одним із військовозобов’язаних, пояснили: військові та правоохоронці діяли в межах чинного законодавства, а порушень у їхніх діях не встановлено.

Раніше Мазурашу в соцмережах назвав військовослужбовців ТЦК «помічниками рашистських агресорів в українській формі». Він назвав військовослужбовців «як правило, досить агресивними» та такими, які нібито «ненавидять українців».

Нагадаємо, Міністерство оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування в «Офіси резерву» з окремими підрозділами – комплектування та супроводу. Співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

