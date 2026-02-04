На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі

Військовозобов'язаний помер через чотири години після прибуття у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК помер чоловік. Причиною смерті військовозобов'язаного у ТЦК вказують алкогольне отруєння. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ТЦК.

У ТЦК розповіли, що 2 лютого близько 9:30 ранку військовослужбовці групи оповіщення зупинили чоловіка І. Воловецького. З’ясувалося, що він був у розшуку та не мав при собі документів. Зазначається, що військовозобов'язаний був у нетверезому стані. Після цього поліціянт доставив його до приміщення Яворівського РТЦК та СП о 10 годині ранку.

«О 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП повідомили чергового про те, що Воловецькому І. стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля», – йдеться у повідомленні.

За висновками розтину, чоловік помер внаслідок алкогольного отруєння.

