На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Медики назвали причиною смерті військовозобовязаного алкогольне отруєння
фото з відкритих джерел

Військовозобов'язаний помер через чотири години після прибуття у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК помер чоловік. Причиною смерті військовозобов'язаного у ТЦК вказують алкогольне отруєння. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ТЦК.

У ТЦК розповіли, що 2 лютого близько 9:30 ранку військовослужбовці групи оповіщення зупинили чоловіка І. Воловецького. З’ясувалося, що він був у розшуку та не мав при собі документів. Зазначається, що військовозобов'язаний був у нетверезому стані. Після цього поліціянт доставив його до приміщення Яворівського РТЦК та СП о 10 годині ранку.

«О 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП повідомили чергового про те, що Воловецькому І. стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля», – йдеться у повідомленні.

За висновками розтину, чоловік помер внаслідок алкогольного отруєння.

Нагадаємо, як мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва.

Раніше «Главком» писав про те, як в селищі Пулини Житомирської області стався трагічний випадок із військовозобов’язаним Олександром Ревуцьким – чоловік помер після відвідин ТЦК та вручення йому повістки.

Також повідомлялося, як у Львові під час місцевий мешканець поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. У той час військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Правоохоронці затримали у Львові чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК під час перевірки документів.

Теги: смерть військовозобов'язаний ТЦК Львівщина

Масштабна ДТП на Вінниччині
Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото)
7 сiчня, 23:07
Люди зібралися під час панахиди за Рене Гуд у Міннеаполісі
США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
9 сiчня, 01:54
На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
Кіпр розслідує «неприродну» смерть ймовірного агента ГРУ
15 сiчня, 03:13
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
19 сiчня, 03:29
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
У Білогородці на Київщині внаслідок атаки загинули двоє людей
28 сiчня, 04:59
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
6 сiчня, 15:18
Донька Брехта виголосила промову на церемонії прощання
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків
23 сiчня, 20:42
Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу
Гігант помер від стероїдів? Пішов з життя титулований італійський бодібілдер
26 сiчня, 12:59
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
Вчора, 14:55

Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі
Чи можуть ЗСУ ліквідовувати вдвічі більше окупантів? Відповідь командира полку «Ахіллес»
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
