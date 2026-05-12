Вінниця: чоловік зупинив авто поліцейських і підірвав біля них піротехнічну гранату

Наразі тривають слідчі дії

У Вінниці затримано чоловіка, який підірвав піротехнічну гранату під час спілкування з поліцейськими. Інцидент стався 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського в обласному центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, нетверезий вінничанин, помітивши автомобіль поліції, почав його зупиняти. Коли поліцейські вийшли для з'ясування обставин, правопорушник виніс гранату. Під час затримання фігурант висмикнув запобіжну чеку й стався вибух.

Граната виявилася піротехнічною, ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Він військовий, який перебував у стані сп’яніння. За цим фактом слідчі відділу поліції №2 Вінницького райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Наразі тривають слідчі дії.

До слова, у Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.