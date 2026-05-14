Електронні повістки і відеофіксація: зареєстровано законопроєкт про реформу ТЦК

Метою законопроєкту є перетворення ТЦК та СП з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію

У Раді з'явився проєкт постанови про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

«Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання забезпечення прозорості системи призову та перетворення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України», – йдеться у пояснювальній записці.

Загальна характеристика і основні положення проєкту

Держава декларує прагнення перетворити ТЦК та СП з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію. Держава гарантує для мінімізації «ручного контакту» і корупції запровадження повної цифровізації процесів мобілізації шляхом: переведення всієї взаємодії громадянина і працівників ТЦК виключно в електронний кабінет військовозобов’язаного; виключного вручення повісток в електронній формі з фіксацією отримання («онлайн-повістки»); забезпечення повної доступності громадянину інформації про його статус, зокрема, чи громадянин придатний до несення військової служби, має відстрочку або перебуває в резерві. Завдяки цьому мінімізується «ручний контакт» і корупція. Держава гарантує запровадження прозорих правил мобілізації шляхом визначення на законодавчому рівні: чітких критеріїв призову (щодо віку, стану, спеціальності); зрозумілої черговості; публічної логіки прийняття рішень. Це дозволить досягнути того, що громадянин розуміє «чому саме він». Держава гарантує передбачення належних механізмів контролю за процесом мобілізації та невідворотність відповідальності за всі допущені

порушення: обов’язкова відеофіксація всіх взаємодій військовозобов’язаних і працівників ТЦК та СП; створення незалежного органу для оскарження дій працівників ТЦК та інших осіб, причетних до процесу мобілізації; невідворотність персональної відповідальності працівників ТЦК за порушення при мобілізації. Це сприятиме зменшенню скандалів і зловживань. Держава декларує прагнення закріплення за ТЦК та СП в першу чергу сервісної функції, завдяки чому працівники ТЦК не лише здійснюватимуть функції з мобілізації, але: консультуватимуть громадян; пояснюватимуть права і обов’язки; допомагатимуть з документами. Внаслідок цього зміниться сама філософія роботи ТЦК та СП – не «ловити», а працювати з людьми. Держава гарантує розділення функцій ТЦК та СП, внаслідок чого окремо здійснюватимуться функції з обліку і адміністрування та окремо функції з

прийняття мобілізаційних рішень. Це дозволить досягнути ситуації, коли менше буде концентрації влади і буде менше зловживань.

Також на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про справедливе бронювання та участь у обороні.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».