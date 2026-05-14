Електронні повістки і відеофіксація: зареєстровано законопроєкт про реформу ТЦК

Наталія Порощук
Метою законопроєкту є перетворення ТЦК та СП з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію

У Раді з'явився проєкт постанови про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

«Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання забезпечення прозорості системи призову та перетворення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України», – йдеться у пояснювальній записці.

Загальна характеристика і основні положення проєкту

  1. Держава декларує прагнення перетворити ТЦК та СП з «силового органу» на сервісну, прозору і підзвітну інституцію.
  2. Держава гарантує для мінімізації «ручного контакту» і корупції запровадження повної цифровізації процесів мобілізації шляхом: переведення всієї взаємодії громадянина і працівників ТЦК виключно в електронний кабінет військовозобов’язаного; виключного вручення повісток в електронній формі з фіксацією отримання («онлайн-повістки»); забезпечення повної доступності громадянину інформації про його статус, зокрема, чи громадянин придатний до несення військової служби, має відстрочку або перебуває в резерві. Завдяки цьому мінімізується «ручний контакт» і корупція.
  3. Держава гарантує запровадження прозорих правил мобілізації шляхом визначення на законодавчому рівні: чітких критеріїв призову (щодо віку, стану, спеціальності); зрозумілої черговості; публічної логіки прийняття рішень. Це дозволить досягнути того, що громадянин розуміє «чому саме він».
  4. Держава гарантує передбачення належних механізмів контролю за процесом мобілізації та невідворотність відповідальності за всі допущені
    порушення: обов’язкова відеофіксація всіх взаємодій військовозобов’язаних і працівників ТЦК та СП; створення незалежного органу для оскарження дій працівників ТЦК та інших осіб, причетних до процесу мобілізації; невідворотність персональної відповідальності працівників ТЦК за порушення при мобілізації. Це сприятиме зменшенню скандалів і зловживань.
  5. Держава декларує прагнення закріплення за ТЦК та СП в першу чергу сервісної функції, завдяки чому працівники ТЦК не лише здійснюватимуть функції з мобілізації, але: консультуватимуть громадян; пояснюватимуть права і обов’язки; допомагатимуть з документами. Внаслідок цього зміниться сама філософія роботи ТЦК та СП – не «ловити», а працювати з людьми.
  6. Держава гарантує розділення функцій ТЦК та СП, внаслідок чого окремо здійснюватимуться функції з обліку і адміністрування та окремо функції з
    прийняття мобілізаційних рішень. Це дозволить досягнути ситуації, коли менше буде концентрації влади і буде менше зловживань.

Також на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про справедливе бронювання та участь у обороні.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».

