Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків

фото: Офіс генпрокурора
За даними слідства, покупцям продавали нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень

У трьох регіонах України – на Київщині, Вінниччині та Одещині – правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти тіньового ринку рідин для електронних сигарет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Понад 150 обшуків. Вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 млн грн. Регіони різні – схеми подібні. Прокурори та правоохоронці відпрацювали всі ключові етапи: від нелегальних виробництв, фасування та зберігання, до логістики, продажу через магазини, фінансові операції та канали збуту по Україні», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, покупцям продавали нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень. Готові рідини для вейпів маскували під окремі компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори та нікотин. В окремих випадках нікотиновмісну суміш передавали покупцям як «подарунок».

«Жодного державного контролю чи сплати акцизного податку. Такі рідини не проходять перевірок якості, не мають сертифікації і можуть містити небезпечні речовини. Люди не знають, що саме вони вдихають», – наголосив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що наймасштабнішу частину схеми викрили у Києві та Київській області. За даними слідства, організована група налагодила повний цикл виготовлення та збуту рідин для електронних сигарет через мережу магазинів.

«Під час понад 100 обшуків вилучено лінії для розливу та фасування рідин, тонни сировини, майно на понад 120 млн грн, зокрема: три лінії для розливу та фасування; понад 708 тис. одиниць ароматизаторів, гліцерину та нікотину, а також понад 600 літрів пропіленгліколю – загалом майже 9 тис. літрів рідин; понад 36 тис. пристроїв для куріння рідин та комплектуючих; телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи й бухгалтерські документи», – додав Кравченко.

Зокрема, як зазначається, на Вінниччині 26-річний організатор залучив двох спільниць, збував незаконні рідини через магазини, а для прикриття фінансових операцій використовував 12 підставних ФОПів. Оборот складав майже 67 млн грн. «Вилучено готівку, тисячі POD-систем, десятки тисяч картриджів і майже 93 тис. ємностей із рідинами. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру, організатору – додатково легалізація злочинних доходів. Усім обрано запобіжні заходи», – зауважив генпрокурор.

«А в Одесі також 11 обшуків у точках продажу підакцизного товару без документів. Вилучено товарів на понад 4,8 млн грн: електронні сигарети, рідини до них, безакцизні сигарети, кальянний тютюн, техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, а також більше 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, близько 17 тис. одиниць ароматизаторів і понад 2 600 картриджів для електронних сигарет. Усе вилучене направлено на експертизу. Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних до схем осіб», – підсумував Руслан Кравченко.

Як повідомлялося, за 2025 рік державний бюджет недоотримав 34 млрд грн від нелегальної торгівлі тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. У цій страшній цифрі «сидить» 7,5 млрд грн втрат лише від однієї «сірої» торгівлі рідинами для електронних сигарет. За прогнозами експертів, у 2026 році ринок вейпів ризикує не сплатити вже 10 млрд грн податків до бюджету.

