У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні

Чоловік упродовж трьох років відростив бороду довжиною понад пів метра

Власник найдовшої бороди в Україні – вінничанин Дмитро Мороз. 45-річний чоловік відрощував півметрову бороду протягом трьох років. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає «Главком».



«Іноді хочеться відволіктися від важких тем. І тоді ми реєструємо ось такі рекорди. Найдовша в Україні борода має завдовжки 50,1 см. Відрощувалась упродовж 3 років. Власник рекордної бороди – 45-річний вінничанин Дмитро Мороз. Якщо в тебе немає бороди – відрощуй. Якщо є – поголи її. Змінюйтесь!», – написала Лана Вєтрова у Facebook. Рекордної довжини бороду вже внесли до Національного реєстру рекордів України.



Раніше «Главком» повідомляв, що п'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України. 26 липня 2025 року п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України – Говерлу. Юна рекордсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

Це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році. У квітні цього року вона вже встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях, протримавшись 5 хвилин 52 секунди. Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Окрім гімнастики, дівчинка бере участь у численних бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів.



Нагадаємо, мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну. Митець Володимир Лапшов відкрив першу виставку картин зі стереоскопічним ефектом, складених за допомогою кубів.