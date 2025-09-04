Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні
Рекордної довжини бороду вже внесли до Національного реєстру рекордів України
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Чоловік упродовж трьох років відростив бороду довжиною понад пів метра

Власник найдовшої бороди в Україні – вінничанин Дмитро Мороз. 45-річний чоловік відрощував півметрову бороду протягом трьох років. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає «Главком».

«Іноді хочеться відволіктися від важких тем. І тоді ми реєструємо ось такі рекорди. Найдовша в Україні борода має завдовжки 50,1 см. Відрощувалась упродовж 3 років. Власник рекордної бороди – 45-річний вінничанин Дмитро Мороз. Якщо в тебе немає бороди – відрощуй. Якщо є – поголи її. Змінюйтесь!», – написала Лана Вєтрова у Facebook. Рекордної довжини бороду вже внесли до Національного реєстру рекордів України.

Раніше «Главком» повідомляв, що п'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України. 26 липня 2025 року п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України – Говерлу. Юна рекордсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. 

Це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році. У квітні цього року вона вже встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях, протримавшись 5 хвилин 52 секунди. Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Окрім гімнастики, дівчинка бере участь у численних бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів.

Нагадаємо, мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну. Митець Володимир Лапшов відкрив першу виставку картин зі стереоскопічним ефектом, складених за допомогою кубів. 

Читайте також:

Теги: Вінниця українці рекорд чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні
У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні
У трьох областях зʼявляться нові водогони
У трьох областях зʼявляться нові водогони
У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг
У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років
Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї
Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4256
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4132
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3232
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3069
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua